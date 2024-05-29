В Мали дали старт конференции «Российско-малийское образование: билет в будущее»

В Мали стартовала Международная конференция «Российско-малийское образование: билет в будущее». В рамках нее Бамако и Москва планируют расширить сотрудничество в образовании, сообщает «Ридус» .

Специалисты положительно высказались о перспективах обучения малийской молодежи в российских университетах и повышения квалификации учителей в РФ. По мнению экспертов, такой сценарий позволит укрепить взаимоотношения между двумя странами.

«Конференция проводится на благо развития двусторонних отношений, поскольку для Мали образование — это ключ к процветанию региона», — подчеркнул международный обозреватель «Ридуса» Александр Александров.

Участники конференции отметили, что за счет углубленного сотрудничества с Африкой можно будет наладить общение с надежными партнерами и добиться эффективного взаимодействия со странами Юга.

Сегодня в разных российских регионах обучаются свыше 34 тысячи африканских студентов. Более 5 тысячи учащихся занимают бюджетные места в рамках квот, которые были предоставлены правительством РФ. В 2024 году квоты для студентов из Африки увеличат в два раза по сравнению с прошлым годом — с 2,3 тыс. до 4,7 тысячи мест.

Самыми популярными специальностями среди иностранных студентов в России считаются строительство, нефтегазовая отрасль, машиностроение, аграрные науки, информационно-коммуникационные технологии и системы связи, медицина.