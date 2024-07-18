В Кремле высказались о политической программе председателя Еврокомиссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен до 2029 года превратить ЕС в оборонный союз говорит о милитаризации и нагнетании напряженности, сообщает газета «Ведомости» .

«Это лишний раз подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что совместная политика обороны и безопасности стран Евросоюза никогда до этого не была основным направлением развития объединения. Существует вероятность, что работа ЕС в оборонной сфере будет пересекаться с взаимодействием с НАТО.

Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы для Европейского союза. Москва защищает собственные интересы на Украине, в то время как ЕС исключил возможности диалога и учета интересов РФ.

Песков добавил, что Россия вынуждена жить в данных реалиях и соответствующим образом конфигурировать свои внешнеполитические подходы.

Ранее кандидат на очередной срок на посту главы ЕК Урсула фон дер Ляйен представила политическую программу на ближайшие пять лет. Она обещает превратить ЕС в оборонный союз, а также создать систему ПВО «Европейский воздушный щит», киберобороны и Европейский оборонный фонд.