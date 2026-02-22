В Кремле ответили на угрозы Эстонии разместить у себя ядерное оружие НАТО

Песков: если Эстония нацелит ядерное оружие на РФ, Москва сделает то же в ответ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует исключительно в рамках обеспечения своей безопасности и не угрожает другим государствам, в том числе Эстонии.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна сообщил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие, если соответствующее решение примет НАТО. По словам дипломата, доктринальных ограничений для такого шага у республики нет.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что при размещения на территории Эстонии ядерного оружия, нацеленного на Россию, Москва нацелит на республику свое ядерное вооружение. Таллину необходимо это понимать.

Песков добавил, что Москва всегда будет предпринимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, в том числе в вопросах ядерного сдерживания.

