В Киеве массово закрываются точки McDonald’s из-за энергокризиса
В Киеве начали закрываться заведения всемирно известной сети быстрого питания McDonald’s, сообщает «Лента.ру».
На дверях некоторых ресторанов появились таблички «заведение не работает». Причиной остановки работы, по данным источников, стало отсутствие стабильного электричества, необходимого для функционирования кухни и освещения.
Киевский блогер Андрей Мартыненко в своем Telegram-канале рассказал о бытовых условиях, в которые поставлены жители.
«Вынужден жить в туалете из-за отсутствия света и отопления. В остальных комнатах невозможно находиться, потому что там очень холодно», — пишет он.
