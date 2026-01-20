В Киеве массово закрываются точки McDonald’s из-за энергокризиса

сегодня в 23:49

На дверях некоторых ресторанов появились таблички «заведение не работает». Причиной остановки работы, по данным источников, стало отсутствие стабильного электричества, необходимого для функционирования кухни и освещения.

Киевский блогер Андрей Мартыненко в своем Telegram-канале рассказал о бытовых условиях, в которые поставлены жители.

«Вынужден жить в туалете из-за отсутствия света и отопления. В остальных комнатах невозможно находиться, потому что там очень холодно», — пишет он.

