В Иране заявили, что Ормузский пролив откроется в течение двух недель

Проход судов через Ормузский пролив будет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и противниками. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает ТАСС .

По его словам, безопасный проход через пролив может быть установлен за две недели — в тесной координации с вооруженными силами Ирана и в рамках существующих технических условий.

Арагчи добавил, что если нападения на Иран закончатся, вооруженные силы исламской республики также перестанут вести оборонительные атаки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дал согласие на двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль присоединится к такому решению. При этом прекращение огня вступит в силу, когда Иран откроет Ормузский пролив.

