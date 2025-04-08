Миллиардер, советник президента США и гендир компании Tesla Илон Маск раскритиковал новые импортные пошлины, которые Вашингтон ввел против своих торговых партнеров. Он советовал президенту Дональду Трампу не вводить эти пошлины, а также лично и публично раскритиковал «одного из ведущих советников Белого дома по агрессивному тарифному плану», сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

В субботу, 5 апреля, Илон Маск в соцсети раскритиковал торгового советника Белого дома Питера Наварро, который сыграл главную роль в разработке тарифных планов, всколыхнувших политический и экономический миры. Сам Наварро не комментировал нападки миллиардера в свою сторону.

«Получить степень доктора философии по экономике в Гарварде — это плохо, а не хорошо», — писал Маск о советнике.

Более того, в ходе интервью вице-премьеру Италии Маттео Сальвини миллиардер также заявил, что хочет видеть «зону свободной торговли» между США и Европой.

«В конце концов, я надеюсь, все придут к соглашению, что и Европа, и США в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами», — говорил гендиректор Tesla.

Во время первого президентского срока Трампа Маск также выступал против введения пошлин против других стран. Тогда же его компания Tesla подавала судебный иск в попытке отменить налог на импорт своей продукции из Китая в США.

Кроме того, тарифную политику Трампа также раскритиковал брат Илона Маска, член совета директоров Tesla Кимбал Маск.

«Кто бы мог подумать, что Трамп на самом деле самый высоконалоговый американский президент за последние поколения», — писал он в соцсети X (бывш. Twitter), принадлежащей его брату.

Несмотря на это, призывы Илона Маска к Дональду Трампу об отмене масштабных пошлин пока не принесли успеха, отмечает издание.