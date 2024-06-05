В Госдуме ответили, считать ли новую работу Турчака понижением для него

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев отметил, что некоторые могли посчитать это понижением для опытного руководителя, но по факту это — значительное повышение статуса Алтайского региона, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам парламентария, в Республику Алтай в ближайшее время будут направлены масштабные государственные инвестиции — порядка 1,5 триллиона рублей. Это сопоставимо с бюджетом Санкт-Петербурга — города, где живет более 5 миллионов человек, подчеркнул Матвейчев.

«Турчак — один из крупнейших руководителей страны с большим опытом. Поэтому президент и доверил ему развитие Республики Алтай, где будут реализованы сразу несколько масштабных проектов, в том числе создание туристического кластера мирового уровня», — отметил законодатель.

Матвейчев добавил, что Алтай приобретает особое стратегическое значение в связи с переходом центра мирового экономического развития на Восток. Регион граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, и через республику начнут проходить новые торговые маршруты в Пакистан и Индию, пояснил депутат.

Республика имеет очень выгодное географическое положение, которое президент решил укрепить, назначив Турчака врио главы субъекта, уверен Матвейчев.