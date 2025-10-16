В ФСБ рассказали, кто стоял за операцией СБУ «Паутина»

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ „Паутина“», — сказал Бортников.

Глава ФСБ добавил, что также британцы обеспечили последующее информационное сопровождение, распространяя в СМИ ложные сведения о якобы нанесенном огромном ущербе российским аэродромам и исключительном «авторстве» киевского режима к диверсии.

1 июня ВСУ устроили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за БПЛА загорелись несколько единиц авиатехники. Согласно данным Минобороны РФ, атака противника была отражена, пострадавших нет.

