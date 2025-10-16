В ФСБ рассказали, кто стоял за операцией СБУ «Паутина»
Фото - © РИА Новости, Александр Казаков
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что за операцией украинских спецслужб «Паутина» стоит британская разведка, сообщает РИА Новости.
«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ „Паутина“», — сказал Бортников.
Глава ФСБ добавил, что также британцы обеспечили последующее информационное сопровождение, распространяя в СМИ ложные сведения о якобы нанесенном огромном ущербе российским аэродромам и исключительном «авторстве» киевского режима к диверсии.
1 июня ВСУ устроили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за БПЛА загорелись несколько единиц авиатехники. Согласно данным Минобороны РФ, атака противника была отражена, пострадавших нет.
