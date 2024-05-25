«Ъ»: в деле арестованного Попова изначально фигурировал другой погибший генерал

В деле с арестом экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова сначала фигурировал другой генерал, который погиб еще до разбирательств, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на свои источники.

«Между тем, по данным источников „Ъ“, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО», — сказано в публикации.

Военнослужащий, о котором идет речь, погиб в зоне спецоперации на Украине и был посмертно удостоен звания Героя России.

Иван Попов был арестован 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он, по версии следователей, причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс тонн изделий металлопроката, которые были предназначены для возведения на фронте оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что военный суд отказался менять генералу меру пресечения. Попов продолжает находиться в СИЗО.