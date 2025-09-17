В Черноголовке формируют новый состав Молодежного парламента

В соответствии с Положением о формировании состава Молодежного парламента, утвержденным решением Совета депутатов от 03.10.2023 № 7-2/10, решением Совета депутатов «О формировании состава Молодежного парламента» № 7-36/130 от 26.08.2025, новый состав Молодежного парламента будет сформирован до 7 октября 2025 г. Парламент будет состоять из 9 человек: молодых граждан в возрасте от 16 до 35 лет, зарегистрированных по месту жительства в городском округе Черноголовка.

В Совете депутатов ждут инициативных молодых людей, которые хотят внести свой вклад в развитиегородского округа Черноголовка.

Желающие войти в состав Молодежного парламента должны заполнить и предоставить анкету по адресу электронной почты chgduma_chern@mail.ru, подготовить самопрезентацию и принять участие в отборе, который состоится 2 октября 2025 года по адресу: г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 8 комн. 322.

Всю необходимую информацию модно получить в Совете депутатов, обратившись по тел. 8 (496-52) 2-42-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.