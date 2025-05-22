В 2025 году святыни Мекки посетят 25 тысяч паломников из России

сегодня в 23:03

Саудовская Аравия восстановила ранее урезанные квоты на участие российских мусульман в хадже, сообщает РИА Новости .

Как сообщил замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов, благодаря совместной работе духовного управления, администрации президента и МИДа удалось вернуть 2 750 мест, сокращённых в этом году.

«Мы выражаем признательность королю Салману и наследному принцу Мухаммаду бин Салману за внимание к просьбам российских мусульман», — подчеркнул муфтий.

В 2025 году количество российских паломников достигнет 25 тысяч человек, что соответствует первоначальным договорённостям. В духовном управлении называют это решение важным шагом в укреплении межрелигиозного диалога между двумя странами.