«Ужасающе»: в России описали последствия удара «Посейдона»
Подводный аппарат «Посейдон» обладает беспрецедентной боевой эффективностью, превосходя все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
«Последствия его применения для противника будут ужасающими», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании этого беспилотного комплекса с ядерной энергоустановкой, отметив, что в мире не существует аналогов «Посейдона» и средств его перехвата.
Особенностью последних испытаний стал не только успешный запуск с подводного носителя, но и полноценная работа атомной энергетической установки во время подводного хода.
О разработке стратегических подводных беспилотников, способных поражать авианосные группировки, береговые укрепления и критическую инфраструктуру, Владимир Путин впервые объявил в 2018 году в послании Федеральному собранию.