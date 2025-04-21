Украина закупит препараты на основе плаценты на случай ядерной аварии

Израильская биотехнологическая фирма Pluri создаст для Украины специальные препараты на основе плаценты, которые применяются в лечении лучевой болезни при «радиационном инциденте». Компания уже заключила эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови Hemafund, сообщает The Times of Israel .

Контракт заключен в целях создания запасов лекарства и распространения терапии Pluri как средства по лечению лучевой болезни на Украине. Если сделку профинансирует государство и частный бизнес, то Киев получит первую партию лекарств в 12 000 доз для лечения 6000 пациентов. При необходимости препараты готовы доставить в медучреждения по всей Украине.

Израильская Pluri и украинская Hemafund надеются, что Минздрав Украины поспособствует поставке этих лекарств в страну и выдаст необходимые документы. Ожидается, что сотрудничество может принести «более 100 миллионов долларов для обеих сторон».

«Хотя мы надеемся, что такие методы лечения останутся мерами предосторожности, наша цель — быть готовыми к распространению этой потенциальной терапии в случае чрезвычайной ситуации», — заявил основатель Hemafund Ярослав Иссаков.