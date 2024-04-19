Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой области

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На территории Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram .

Он призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. На улице следует скорее добраться до здания или подземного перехода.

При обнаружении обломков дронов Артамонов рекомендовал не приближаться к ним. О находке следует сообщить по телефону 112.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации в регионе трех дронов ВСУ. Информации о разрушениях и пострадавших нет.