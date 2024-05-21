Туск: девять человек арестовали в Польше якобы из-за диверсий по заказу РФ

Польские правоохранители арестовали девять человек по подозрению в совершении диверсий якобы по заказу российской стороны, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире TVN24, пишет ТАСС .

«На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал премьер.

Речь, по словам Туска, идет о наемниках. В ряде случаев ими были представители криминалитета.

При этом обвинения были выдвинуты, в частности, гражданам Украины, Белоруссии и Польши.