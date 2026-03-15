ЦРУ может отправить журналиста Такера Карлсона за решетку из-за высказываний

Карлсон пожаловался, что ЦРУ откроет против него дело и объявит иноагентом

Американский журналист Такер Карлсон сказал, что ЦРУ планирует добиться признания его иностранным агентом в Соединенных Штатах. Спецслужба начала готовить для министерства юстиции государства отчет о его деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост репортера в соцсети Х.

Претензии ЦРУ связаны с тем, что Карлсон якобы совершил преступление. Он разговаривал с людьми в Иране до войны США и Израиля в отношении государства.

Журналист отметил, что его собираются привлечь по принятому в 1938 году в Соединенных Штатах закону о регистрации иноагентов. В рамках него люди, которых финансирует зарубежное правительство за лоббирование его интересов или политическую деятельность, должны в особом порядке проходить регистрацию в американском минюсте.

Карлсон заявил, что он не агент зарубежной страны. Ему никогда не перечисляли средства правительства каких-либо государств.

В прошлом Карлсон осудил атаку США на Иран, которая произошла 28 февраля. Затем журналиста подверг критике американский президент Дональд Трамп.

