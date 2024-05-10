ЦПВС: военная полиция РФ заблокировала колонну «международной коалиции» в Сирии

Колонну «международной коалиции» из шести БМП Bradley и двух пикапов была заблокирована в Сирии российской военной полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Попова.

Это произошло 8 мая около полудня недалеко от населенного пункта Сармоак-Фаукани в провинции Хасеке.

«Подразделением военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой „международной антитеррористической коалиции“ в составе шести БМП „Бредли“ и двух пикапов», — указал Попов.

В результате колонна техники развернулась и уехала обратном направлении.