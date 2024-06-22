Трофейный Т-64 «Лихачев» уничтожил позиции противника у Часова Яра

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Трофейный танк Т-64, на котором в мае сдался украинский военный Максим Лихачев, уничтожил позиции ВСУ в районе Часова Яра, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в донецких силовых структурах.

«Вчера Т-64, на котором сдался Максим Лихачев, выехал на боевое задание под Часовым Яром. Удалось уничтожить позиции ВСУ», — рассказали агентству.

Лихачев сдался в плен ВС РФ в конце весны в ДНР. Он угнал у ВСУ танк, на котором приехал в указанное место.

Боец является уроженцем города Краснодон в ЛНР. Машина, которую он доставил российским военным, была названа его именем.