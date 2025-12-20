Трамп заявил о планах отправиться во Флориду

Свое заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина, не уточнив конкретные даты визита.

«Я собираюсь отправиться во Флориду для встреч, потому что я все время работаю», — сказал американский лидер.

Это заявление прозвучало в контексте ожидаемых переговоров по урегулированию украинского конфликта, которые, по данным СМИ, должны в ближайшее время пройти в Майами с участием российских и американских представителей. Ранее сообщалось, что в Майами для встречи с американской стороной, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, должен прибыть специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

