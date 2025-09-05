Трамп теряет надежду закончить конфликт, но не хочет портить отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп становится все менее оптимистичным относительно скорого решения украинского кризиса. Источники в американской администрации сообщают, что глава Белого дома также сомневается в возможности организовать встречу между российским и украинским лидерами в ближайшем будущем, но при этом совсем не хочет портить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС со ссылкой на NBC News.

Как утверждают представители администрации, Трамп четко дал понять своему окружению, что намерен сохранять рабочие отношения с Путиным. Один из чиновников добавил, что введение дополнительных санкций против Москвы может подорвать посредническую роль США в урегулировании конфликта.

По данным газеты The Wall Street Journal, президент США не дал четких обещаний о введении допсанкций против России, хотя такие обсуждения велись. Информация поступила от официальных лиц, участвовавших в парижской встрече «коалиции желающих» 4 сентября.

Европейские представители между тем заявляют, что американский лидер согласился на техническое сотрудничество по разработке новых ограничительных мер. Обсуждаются не только прямые санкции против России, но и вторичные ограничения, которые могут затронуть Китай и другие страны.

Около 30 стран собрались 4 сентября в Париже на встречу так называемой «коалиции желающих». Участники, часть которых присоединилась онлайн, обсуждали вопросы гарантий безопасности для Украины.

Российская сторона негативно оценила это мероприятие. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 августа выразил мнение, что подобные инициативы мешают прогрессу в урегулировании конфликта, достигнутому в ходе переговоров между Россией и США.

В своем интервью NBC News Лавров также подчеркнул, что Москва считает неприемлемым обеспечение безопасности Украины через «иностранную военную интервенцию» на ее территории.