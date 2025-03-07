Трамп: страны НАТО не станут защищать США

Страны НАТО не будут защищать США в случае конфликта, Вашингтон может ответить аналогично, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Самая большая проблема с НАТО в том, я знаю ребят, они мои друзья, но если у США будут проблемы и мы обратимся к ним, думаете, они придут нас защищать? Не думаю», — сказал американский лидер на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что именно Вашингтон оплачивал почти все расходы альянса. При этом, страны Североатлантического блока «обманывают в торговле» американских партнеров.

США не станут защищать страны НАТО, если они недостаточно тратят на оборону, резюмировал президент. Он привел в пример отношения Вашингтона и Токио, где американские силы обязаны защищать Японию, но ответных обязательств нет.

Ранее Трамп заявлял, что США могут выйти из НАТО. Эксперт РИАМО прокомментировал эту предполагаемую ситуацию.