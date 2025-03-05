НАТО будет трансформироваться: эксперт дал прогноз по отношениям РФ и альянса

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что политика НАТО по отношению к России вряд ли значительно изменится после выхода из Североатлантического альянса США, но он будет меняться, сообщает «ФедералПресс» .

«Я думаю, это слишком амбициозно и поспешно говорить, что НАТО умерло. НАТО будет трансформироваться в структуру европейского характера, но суть объединительных принципов останется прежней: против Российской Федерации», — сказал Кошкин.

По его словам, сейчас звучат политические заявления о необходимости разрушения этой организации, но пока они чрезвычайно робкие и не являются доминирующими.

Эксперт также напомнил, что НАТО изначально создавался как военно-политический союз для сдерживания Советского Союза. Эта задача оставалась актуальной очень долго. В 90-е годы альянс пытался переориентироваться на борьбу с терроризмом, но эксперимент нельзя назвать удачным.