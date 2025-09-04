Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы к прямой встрече

Президент США Дональд Трамп заявил о желании добиться прямой встречи российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но пока стороны к этому не готовы, сообщает РИА Новости .

«Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы добьемся этого», — заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Также президент США отметил, что в вопросе завершения конфликтов, в том числе украинского, иногда необходимо выждать. Его подход к дипломатическому урегулированию конфликтов между государствами требует терпения. Такой принцип применяется даже тогда, когда нужно быстро завершить боевые действия.

Ранее Путин заявил, что «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть. По его словам, Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и завершить противостояние, но после отвода ВС РФ от Киева украинцы передумали.