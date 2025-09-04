Трамп заявил, что иногда для завершения конфликта необходимо выждать

Американский президент Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу CBS, что в вопросе завершения конфликтов, в том числе украинского, иногда необходимо выждать. Ему приходится это делать, сообщает РИА Новости .

Трамп отметил, что его подход к дипломатическому урегулированию конфликтов между государствами требует терпения. Такой принцип применяется даже тогда, когда нужно быстро завершить боевые действия.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сказал, что, по мнению Трампа, Китай и РФ слишком сильно сблизились. Президент Штатов дал задачу Пентагону подготовиться к сдерживанию государств.

Трамп считает, что Россия и КНР сблизились из-за слабости предыдущей администрации США. В тот период у Соединенных Штатов якобы отсутствовали «лидерство и сила».