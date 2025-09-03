Хегсет: Трамп поручил подготовиться к сдерживанию сблизившихся РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай слишком сильно сблизились. Он поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию этих стран. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет, сообщает ТАСС .

По словам американского министра, сближению России и Китая поспособствовала «слабость предыдущей администрации США». Он отметил, что у Штатов в то время не было «лидерства и силы».

Хегсет заявил, что Трамп поручил быть готовыми к перестройке армии и «восстановлению сдерживания». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с кем-либо, однако должен быть готов к любому исходу событий.

Хегсет добавил, что у США большие возможности в различных сферах, а также упомянул систему «Золотой купол». По его словам, Китай не может ее воспроизвести. Глава Пентагона отметил, что в случае необходимости США будут применять как военные меры сдерживания, так и дипломатические.

Ранее Трамп заподозрил Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына в заговоре против США.