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Трамп: Зеленскому нужно готовиться к завершению украинского конфликта

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта с Россией, сообщает РИА Новости .

«Ему (Зеленскому-ред.) следует готовиться к заключению сделки», — сказал республиканец.

Он подчеркнул, что также предстоит заключить мирную сделку и главе российского государства Владимиру Путину. Трамп намерен добиться завершение российского-украинского конфликта до церемонии своей инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

По словам американского политика, он прилагает все усилия для завершения конфликта на Украине, а Киев якобы выразил желание достичь мирного решения проблемы.

Трамп добавил, что действующая администрация США не должна была разрешать удары по РФ американскими дальнобойными ракетами. В будущем данный вопрос может быть пересмотрен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в отличие от Зеленского поддержал миротворческую инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня.