Песков: Путин поддержал миротворческую инициативу Орбана

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов по поводу того, сохраняется ли шанс на рождественское прекращение огня. Он подчеркнул, что вокруг этого предложения сложилась ситуация, когда Москва его поддержала, но не Киев.

Также Песков прокомментировал заявления СМИ о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа также одобрила инициативу Орбана. Он отметил, что республиканец пока не руководит Белым домом.

Ранее Орбан предложил Украине установить прекращение огня с Россией на Рождество. Украинский президент Владимир Зеленский не согласился с данной инициативой.