Трамп призвал арестовать Обаму из-за скандала на выборах в 2016 году

Президент США Дональд Трамп призвал к аресту бывшего главы государства Барака Обамы из-за сфальсифицированных обвинений в его адрес о сотрудничестве с РФ для победы на выборах в 2016 году, сообщает ТАСС .

Об этом написал журнал The American Conservative.

Издание приводит сообщение Трампа в соцсети Truth Social, где он утверждает, что Обама лично приказал сотрудникам ЦРУ фальсифицировать разведданные о ходе выборов 2016 года. Трамп отметил, что в этом случае видна попытка госпереворота со стороны экс-лидера Штатов. За это решение Обама должен понести ответственность.

За несколько дней до размещения этого сообщения ФБР в присутствии ряда высокопоставленных чиновников администрации главы государства изъяло документы из избирательного участка округа Фултон. Эти бумаги касались выборов 2020 года, когда в президентской гонке победил представитель Демпартии США Джо Байден.

Также в июле 2025 года глава нацразведки США Тулси Габбард обнародовала отчет, где говорилось, что администрация Обамы после победы Трампа на выборах в 2016 году практически сфабриковала свидетельства о российском вмешательстве в избирательный процесс в стране.

