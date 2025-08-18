Трамп пообещал предоставить Украине «очень хорошую защиту» при заключении сделки

Если Украина заключит мирную сделку с Россией, США предоставит Киеву «хорошую защиту». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает РИА Новости .

Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. Он пообещал предоставить Украине «хорошую защиту» и «высокий уровень безопасности», если сделка будет заключена.

Президент США в ходе разговора также заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится к завершению конфликта. По словам Трампа, есть «разумные шансы» на урегулирование кризиса.

Лидер Белого дома уточнил, что целью его работы является не прекращение огня, а долгосрочный мир на Украине. Он считает, что над сделкой можно работать, пока идут боевые действия.