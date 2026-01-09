Трамп освободил двух россиян с захваченного США танкера «Маринера»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп освободил двух россиян, которые являлись членами экипажа захваченного американцами танкера Marinera.

«В ответ на наше обращение президент США Д. Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера „Маринера“», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Москва приветствует решение главы Белого дома и выражает признательность американским властям в связи с освобождением российских моряков.

Дипломат добавила, что в настоящее время Россия занимается проработкой вопросов для скорейшего возвращения соотечественников на Родину.

7 января солдаты военно-морских сил США высадились на нефтетанкер «Маринера» в Атлантическом океане. После этого связь с судном оказалась утеряна. Минтранс РФ назвал захват нефтетанкера нарушением морского права. В Белом доме заявили, что танкер «Маринера» притворялся российским, а его экипаж предстанет перед судом в США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.