Трамп обозначил условия России по окончанию украинского конфликта

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Трамп: Путину придется пойти на уступки по Украине

Президенту России Владимиру Путину придется пойти на уступки по Украине при окончании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС .

«Ему (Путину — ред) придется (это сделать — ред.)», — сказал американский лидер на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по отношению к проблеме освобожденных территорий Украины.

Ранее Трамп отмечал, что антироссийские санкции могут быть отменены только после заключения сделки по Украине.

Ранее эксперт РИАМО рассказал о цели сделки США и Украины по добыче редкоземельных металлов.