Трамп обозначил условия России по окончанию украинского конфликта
Трамп: Путину придется пойти на уступки по Украине
Президенту России Владимиру Путину придется пойти на уступки по Украине при окончании конфликта, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.
«Ему (Путину — ред) придется (это сделать — ред.)», — сказал американский лидер на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по отношению к проблеме освобожденных территорий Украины.
Ранее Трамп отмечал, что антироссийские санкции могут быть отменены только после заключения сделки по Украине.
Ранее эксперт РИАМО рассказал о цели сделки США и Украины по добыче редкоземельных металлов.