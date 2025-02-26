Красиво задумано: политолог объяснил скрытые детали сделки с США по металлам

Американский президент проявил интерес к богатым запасам редкоземельных металлов и другим ценным ресурсам в России. Политолог Илдус Ярулин сказал, что это может открыть новые возможности для страны. Особенно в совместной разработке полезных ископаемых с США, сообщает «ФедералПресс» .

Он отметил, что предложение построить гидроэлектростанцию для производства алюминия показало, как можно использовать дешевую электроэнергию в России. Ярулин также упомянул, что переход на криптовалюты и новые технологии требует много энергии. Это особенно важно для Сибири.

Он уверен, что стремление Трампа создать конкуренцию между США и Китаем за редкоземельные ресурсы может помочь России. Трамп также думает о колонизации других планет, что требует новых технологий и ресурсов.

Его администрация предложила сотрудничество: либо работать вместе, либо конкурировать. Если Россия станет партнером США, это может снизить экономическую напряженность и помочь наладить отношения. Это, в свою очередь, может ослабить влияние Китая.

«Красиво задумано, но как получится — не знаю», — заключил эксперт.