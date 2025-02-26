Трамп выбрал между украинской сделкой и отменой анитироссийских санкций

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Трамп: вопрос снятия санкций с России прямо сейчас не стоит

Вопрос снятия санкций с России будет рассмотрен после сделки по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости .

«Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о будущем антироссийских санкций.

Ранее Трамп в беседе с журналистами отмечал, что Вашингтон пока не снимал ограничения против России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Белый дом намерен проверить искренность Кремля по достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта.