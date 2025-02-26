Трамп: санкции с России будут сняты в какой-то момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении России будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло, сообщает РИА Новости .

«Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент», — заявил он.

По информации Financial Times, не исключено, что Соединенные Штаты в ближайшем будущем пойдут на отмену санкций, введенных в отношении России.

Недавние дискуссии между представителями России и Соединенных Штатов, состоявшиеся в Эр-Рияде, завершились удачно. Делегации рассмотрели перспективы снятия ограничительных мер и возможность организации последующих переговоров, посвященных украинскому вопросу. Во встрече принимали участие Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, а также высокопоставленные представители американской стороны.