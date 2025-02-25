Недавние дискуссии между представителями России и Соединенных Штатов, состоявшиеся в Эр-Рияде, завершились удачно. Делегации рассмотрели перспективы снятия ограничительных мер и возможность организации последующих переговоров, посвященных украинскому вопросу. Во встрече принимали участие Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, а также высокопоставленные представители американской стороны, сообщает «Царьград» .

По информации Financial Times, не исключено, что Соединенные Штаты в ближайшем будущем пойдут на отмену санкций, введенных в отношении России.

«Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, русские прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений. Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», — отмечает издание.

На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялся диалог между делегациями из России и США. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как заявил Юрий Ушаков, одним из ключевых вопросов обсуждения стало согласование начала переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встречи обе стороны заметили прогресс, выразили обоюдное стремление к совместному решению проблем и заявили о подготовке к проведению новых раундов переговоров.

В Кремле неоднократно заявляли об устойчивости страны к санкционному давлению, которое западные государства оказывают на Россию на протяжении нескольких лет. В Москве также подчеркнули, что западные страны не демонстрируют достаточной решимости признать неэффективность санкционной политики в отношении России. При этом западные аналитики также неоднократно отмечали, что антироссийские санкции не приносят ожидаемых результатов.