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Рубио: США хотят проверить искренность намерений РФ по урегулированию на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты планируют проверить искренность намерений Москвы по достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — ответил Рубио на соответствующий вопрос в интервью американскому каналу Fox News.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон планирует направить группы дипломатов для проведения встреч с российскими коллегами с целью обсуждения нюансов процесса урегулирования украинского конфликта.

Ранее издание Financial Times сообщало, что в ближайшем будущем США может снять санкции с России. На переговоры с США в Эр-Рияде российская делегация прибыла с «длинным списком» заманчивых бизнес-предложений.