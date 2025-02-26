Рубио: США хотят проверить искренность намерений РФ по урегулированию на Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты планируют проверить искренность намерений Москвы по достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщает ТАСС.
«Я не знаю. Думаю, что мы это проверим», — ответил Рубио на соответствующий вопрос в интервью американскому каналу Fox News.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон планирует направить группы дипломатов для проведения встреч с российскими коллегами с целью обсуждения нюансов процесса урегулирования украинского конфликта.
Ранее издание Financial Times сообщало, что в ближайшем будущем США может снять санкции с России. На переговоры с США в Эр-Рияде российская делегация прибыла с «длинным списком» заманчивых бизнес-предложений.