Трамп обеднел на 500 млн долларов из-за своих же пошлин

Forbes: Трамп стал беднее на 500 млн долларов из-за своих пошлин

Состояние президента США Дональда Трампа снизилось с 4,7 млрд до 4,2 млрд долларов после того, как он объявил о введении импортных пошлин против американских торговых партнеров, подсчитал Forbes . Менее чем за неделю политик потерял около 500 млн долларов из-за того, что его акции и частные активы резко подешевели.

Трамп потерял примерно 170 млн долларов из-за падения стоимости своей медиакомпании Trump Media and Technology Group (TMTG), которую издание называет его «самым ценным активов». Еще 2 апреля его доля в TMTG стоила 2,2 млрд долларов, однако теперь ее цена приблизилась к 2 млрд долларов.

Кроме того, дешевеют также коммерческая, гостиничная и жилая недвижимости Трампа, объекты для гольфа, облигации и ценные бумаги президента. Если допустить, что республиканец хранил часть своих сбережений в криптовалюте, то он тоже мог понести убытки.

Однако наибольшее влияние на портфель Трампа могут оказать не новые американские пошлины на товары, а репутационные риски, если инвесторы потеряют доверие к его активам, полагает Forbes.

«Чем больше неопределенности Трамп привносит в мировую экономику, тем ниже будет падать его чистый капитал», — говорится в статье.

РИАМО подробно рассказывало, как новые пошлины Трампа могут повлиять на мировую экономику и Россию.