Трамп и Харрис не отвечают за свои слова, заявили в МИД РФ

Офпред МИД России Мария Захарова прокомментировала дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По словам дипломата, произошедшее — шоу, где спикеры не отвечают за сказанное ими.

Комментируя дебаты двух политиков Захарова сказала, что «это не про то, кто победит, а про то, что они уже проиграли». Она также отметила, что ей противно слушать слова Харрис и Трампа о том, что «они — доминанта и главные».

«<…> Я не хочу уходить в детали этого смрада чудовищного, кошмарного расчеловечивания. Мне неинтересно это», — рассказала Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова также считает, что во время дебатов Харрис и Трамп говорили, как они станут «наказывать» другие страны навязыванием собственного курса. Спикер российского дипведомства призналась, что ей дико слышать такие речи, и призвала США сперва ответить «за свои грехи».