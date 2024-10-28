Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине через Минские соглашения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет переосмыслить Минские соглашения и внедрить в них новые механизмы с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

По словам одного из советников Трампа, имя которого иностранные СМИ не разглашают, возможный лидер США хочет внедрить в Минские соглашения механизмы принуждения, а также меры за их нарушения.

По одному из утверждений советника Трампа, США будут настаивать на том, чтобы их страна не участвовала в предложенных механизмах.

Ранее сообщалось, что Киев неоднократно нарушал Минские соглашения. По словам президента России Владимира Путина, признание республик Донбасса как раз было продиктовано тем, что Украина не соблюдала условия соглашений.