Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине через Минские соглашения
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет переосмыслить Минские соглашения и внедрить в них новые механизмы с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
По словам одного из советников Трампа, имя которого иностранные СМИ не разглашают, возможный лидер США хочет внедрить в Минские соглашения механизмы принуждения, а также меры за их нарушения.
По одному из утверждений советника Трампа, США будут настаивать на том, чтобы их страна не участвовала в предложенных механизмах.
Ранее сообщалось, что Киев неоднократно нарушал Минские соглашения. По словам президента России Владимира Путина, признание республик Донбасса как раз было продиктовано тем, что Украина не соблюдала условия соглашений.