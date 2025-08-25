Трамп готовит санкции против Брюсселя

Администрация президента США Дональда Трампа вплотную подошла к рассмотрению беспрецедентной меры — введения точечных санкций против Европейского союза и его представителей, сообщает ТАСС .

Решение обсуждается в качестве ответной реакции на реализацию Брюсселем жёстких положений закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

По данным агентства Reuters, на прошлой неделе американские чиновники уже провели серию закрытых консультаций, однако финальная директива из Вашингтона пока не поступила. Детали потенциальных рестрикций остаются под вопросом: неизвестно, будут ли они нацелены на отдельных чиновников или целые институты ЕС, а также какой именно характер будут носить.

Это намерение стало кульминацией растущего напряжения вокруг DSA. Ещё 7 августа стало известно, что Белый дом отдал распоряжение американским дипломатам в странах Европы начать масштабную лоббистскую кампанию. Её целью было обозначено формирование европейской оппозиции новому закону

Вашингтон открыто заявляет, что считает DSA инструментом, подавляющим свободу слова и создающим непосильное финансовое бремя для ведущих американских технологических гигантов. Однако Брюссель демонстрирует готовность к конфронтации.

Как ранее подчеркнула зампредседателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен, ЕС не намерен вносить изменения в свои ключевые цифровые акты, включая DSA, даже под давлением в рамках торговых переговоров с США. Это заявление фактически означает, что трансатлантический торговый спор готов перейти в совершенно новую, более острую фазу.