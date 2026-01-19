Трамп доверил Лукашенко судьбу Ближнего Востока

Соединенные Штаты хотят привлечь Белоруссию к руководству «Советом мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа. Американский президент Дональд Трамп направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко личное обращение с предложением стать учредителем новой международной организации, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИДа Руслана Варанкова.

«Совет мира» создается в рамках реализации мирного соглашения по конфликту радикального палестинского движения ХАМАС и Израиля, достигнутого в октябре 2025 года. Согласно замыслу США, Беларусь должна войти в число стран-основателей органа, который будет курировать выполнение мирного плана на его втором этапе.

В МИД республики подчеркнули, что Александр Лукашенко отреагировал на инициативу американской стороны положительно. Белорусская дипломатия видит в этом предложении не только признание международного авторитета лидера страны, но и шанс на глобальную реформу.

Минск рассчитывает, что компетенции «Совета мира» не ограничатся сектором Газа, а будут расширены для урегулирования других международных кризисов. Белоруссия также готова стать примером инвестиций в безопасное будущее и активно участвовать в формировании архитектуры глобальной стабильности.

Предложение Трампа прозвучало на фоне формирования широкого круга участников «Совета мира». Как стало известно ранее, аналогичное приглашение получил и российский президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российская сторона пока изучает целесообразность участия в данном проекте.

