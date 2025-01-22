Трамп допустил возможность ужесточения санкций против РФ

По словам президента США, такое может произойти, если Москва не пойдет на переговоры по украинскому конфликту.

Власти РФ неоднократно говорили, что готовы к переговорам. Глава государства Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Кроме того, Путин подчеркнул, что страна открыта к диалогу по урегулированию конфликта, но этому мешает документ, который официально запрещает Киеву вести переговоры с Москвой.

Ранее Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «мира», но «для танго нужны двое».