Трамп допустил возможность ужесточения санкций против РФ
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Американский президент Дональд Трамп отметил, что антироссийские санкции могут усугубиться, сообщает «Царьград».
По словам президента США, такое может произойти, если Москва не пойдет на переговоры по украинскому конфликту.
Власти РФ неоднократно говорили, что готовы к переговорам. Глава государства Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Кроме того, Путин подчеркнул, что страна открыта к диалогу по урегулированию конфликта, но этому мешает документ, который официально запрещает Киеву вести переговоры с Москвой.
Ранее Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «мира», но «для танго нужны двое».