Times: Стармер намерен убедить Трампа поставлять оружие Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне после инаугурации, чтобы убедить его поставлять оружие Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Стармер планирует нанести визит в американскую столицу в конце января — начале февраля.

Британский премьер также хочет обсудить с Трампом отношения с КНР.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании.