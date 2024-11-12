The Atlantic: Илон Маск не «крал» выборы для Дональда Трампа

Газета The Atlanctic назвала дезинформацией заявления, что миллиардер и владелец соцсети X (бывш. Twitter) Илон Маск или другие известные республиканцы могли «украсть выборы» президента в США. Несмотря на это, известный бизнесмен сыграл «существенную роль» в предвыборной кампании Трампа.

Издание отмечает, что нет никаких доказательств, подтверждающих, что «выборы украли» Илон Маск или иностранные спецслужбы. Тем не менее, известный бизнесмен ощутимо помог Трампу победить в президентской гонке, хотя и предпринял для этого не самые «чистые» методы, утверждает The Atlanctic.

В самой же статье о политике и бизнесмене отзываются в нелестной форме. Будущего президента назвали «открытым расистом и женоненавистником», припомнив ему штурм Капитолия после проигрыша на прошлых выборах и слова, что ему нужны «генералы как у Адольфа Гитлера». Маск же, по мнению The Atlanctic, распространял и нормализовал обилие «ненавистнической риторики и теорий заговора», благодаря чему и сыграл одну из главных ролей в победе Трампа.

«Демократы проведут следующие четыре года, обсуждая, почему партия потерпела сокрушительное поражение на прошлой неделе. <…> Однако, по крайней мере, одну теорию уже можно отмести: Илон Маск не „украл“ выборы для Дональда Трампа», — говорится в публикации.