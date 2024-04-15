Тема конфликта на Украине становится все менее актуальной - политолог

Тема Украины становится менее актуальной на фоне ближневосточного конфликта, но это не говорит о том, что на Западе совсем забудут про Киев, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ответ Ирана на атаки Израиля непропорциональным. Эксперт считает, что в открытой поддержке нет ничего удивительного.

По словам политолога, на протяжении двух лет многие люди устали от бесконечного потока новостей, связанных с Украиной. И тема, связанная с Ближним Востоком, является фактором, который смещает новостную повестку с Украины на тот же Израиль и Иран. Это может быть временным явлением: все зависит от того, будет ли дальнейшая эскалация в ближневосточном регионе.

«Что касается обвинений в непропорциональности ответных действий Тегерана, то считаю уместным в этой связи обратиться к официальной позиции российского МИД. Там отметили, что удар Израиля по консульству Ирана противоречит Венским конвенциям, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических и консульских объектов. В любом случае, удар по консульству – ситуация из ряда вон выходящая», - сказал Аджамян.

Политолог добавил, что смещение внимания с Украины на другие страны не играет на руку официальному Киеву.