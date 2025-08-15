«Такого приема не удостоился никто»: Трамп по-особому отнесся к визиту Путина

Мартынов: Трамп устроил Путину прием, которого давно никто не удостаивался

Администрация президента США Дональда Трамп по-особому отнеслась к визиту главы России Владимира Путина и его делегации на Аляску, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, «такого приема не удостоился никто из политических гостей Трампа», с которыми он встречался за последние полгода.

Мартынов обратил внимание, что Трамп — опытный бизнесмен, и он «умеет пустить пыль в глаза гостям», однако республиканец по-особому воспринял визит Путина. По мнению эксперта, формат и детали приема российских гостей свидетельствует о том, что делегаты из Кремля — «главные гости» американского лидера, и он «многого ждет» от сегодняшних переговоров.

«Формат, протокол, мелочи приема российской делегации указывают на особое отношение к российским гостям со стороны Трампа», — отметил директор Международного института новейших государств.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп проводят встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Американская пресса уже назвала переговоры двух президентов «историческими».

Во время встречи Путин и Трамп также удивились, что журналисты из России и США «переговорили» их.