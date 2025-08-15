Даже Путин с Трампом удивились: журналисты «переговорили» президентов на Аляске

Путин и Трамп удивились, что журналисты «переговорили» их после просьбы уйти

Российские и американские журналисты «переговорили» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трамп во время их встречи на Аляске, передает корреспондент РИА Новости . Представители прессы выкрикивали разные вопросы, что смутило лидеров и их команды.

Прибыв на военную базу, Путин и Трамп не стали говорить приветственных слов, после чего журналистов попросили удалиться из зала. Несмотря на это, сотрудники СМИ начали перекрикивать друг друга и задавать президентам целый ряд вопросов — от перспектив встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до срока окончания российско-украинского конфликт.

Президенты Путин и Трамп проводят переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча, которую американская пресса уже назвала «исторической», организована на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры планируют обсудить вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Тем временем газета The New York Times узнала интересную деталь встречи Путина и Трампа.