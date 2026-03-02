Супруга иранского аятоллы Али Хаменеи умерла

сегодня в 17:28

Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась, сообщает RT со ссылкой на новостной канал Sabereen News.

«Мученическая смерть жены Хаменеи», — отмечается в сообщении.

По информации агентства NourNews, она была в коме после атаки Израиля и США 28 февраля.

1 марта иранские государственные СМИ передали новость о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вследствие этого события в стране были объявлены 40-дневный траур и нерабочая неделя.

