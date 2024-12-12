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Суд в Румынии отклонил жалобу на отмену результатов первого тура выборов

Жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Румынии Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результата первого тура выборов главы государства в стране отклонил Высший кассационный суд (ВКС), сообщает Газета.ru .

Как заявил телеканал Realitatea, Джеорджа Симион и адвокат партии Георге Пиперя подвергли критике данное решение суда.

Защитник отметил, что судьи могли восстановить надежду румын на честные, свободные выборы и на демократию в стране. По его словам, что местная судебная система «сильно политизирована».

Выборы в государстве прошли в конце осени. В первом туре победу одержал Кэлин Джорджеску, которого считают пророссийским кандидатом. За ним была лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони.

Второй тур выборов в стране планировали провести 8 декабря, но 6 декабря Конституционный суд провел срочное совещание, на котором решил аннулировать итоги первого тура.