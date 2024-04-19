Страны G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Страны G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Они считают, что ответственность лежит на «Исламском государстве»*, сообщает РБК.

По словам министров иностранных дел стран, обвинения в этом Киева со стороны российских властей «не обоснованы».

Эту трагедию нельзя использовать против Украины. Тем более, ответственность за теракт взяло за себя отделение «Исламского государства».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года».

* - организация признана террористической и запрещена в России